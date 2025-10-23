Maputo, capitale del Mozambico, e Reggio distano quasi 13mila chilometri, volendo percorrere un tracciato di collegamento che consideri l’utilizzo di auto e aereo. Ma a quella distanza, raccontano i rumors di Palazzo, il sindaco Marco Massari (in missione istituzionale) non avrebbe apprezzato, per usare un eufemismo, il ‘testacoda’ sui 50 anni dalla morte di Pasolini avvenuto nell’ assessorato alla Cultura. Nessuno ha detto ‘no’ a progetti specifici, anche perché nulla è arrivato in giunta. I destinatari dell’arrabbiatura del primo cittadino, sempre secondo i beninformati, sarebbero ovviamente Marco Mietto e Piergiorgio Paterlini, ‘rei’ di non aver preparato, coordinato e infine impacchettato una proposta tangibile – e senza codazzo polemico – per ricordare il grande intellettuale, che pure a Reggio ha lasciato significative tracce di sé. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La giunta sotto esame. Massari 'arrabbiato'. L'ipotesi del rimpasto