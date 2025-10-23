La giovane atleta gallipolina Emma Manco sul tetto del mondo ai Wka World Championships

Lecceprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI – Buona l’affermazione della giovane atleta gallipolina Emma Manco ai campionati del mondo di Wka 2025 che si sono svolti a Sheffield, in Inghilterra, dal 16 al 19 ottobre scorsi presso il Ponds Forge International Sports Centre.L’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

