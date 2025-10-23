La giornata di Haaland | vasche di ghiaccio bistecche Tomahawk mangiate con le mani caffè con sciroppo d’acero

Haaland senza filtri. Un video mostra le sue sessioni di stretching a casa, la dieta da 6.000 calorie e le visite alla fattoria locale per latte crudo e bistecche Tomahawk. Girato nella settimana del gol contro il Brentford, documenta la sua stagione da record con 24 reti in 14 partite tra club e nazionale. Si vedono anche momenti personali con la compagna Isabel, conosciuta da bambini nell’accademia del Bryne, e il lato più umano e ironico del norvegese. Lo riporta il Telegraph. La vita di Haaland. L’attaccante del Manchester City ha lanciato il proprio canale YouTube e il primo episodio è stato visto in anteprima da Telegraph Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La giornata di Haaland: vasche di ghiaccio, bistecche Tomahawk mangiate con le mani, caffè con sciroppo d’acero

Leggi anche questi approfondimenti

Ultima giornata di qualificazioni #Mondiali2026: l’Italia di Gattuso sfida Israele per blindare i playoff. In campo anche Portogallo, Spagna, Inghilterra e la Norvegia di Haaland. https://digital-news.it/news/sky-italia/53652/qualificazioni-mondiali-2026-dirett - X Vai su X

HAALAND EGUAGLIA CR7 1?2? Con il goal al Villarreal, Erling Haaland segna per la dodicesima partita consecutiva, eguagliando il record di Cristiano Ronaldo. Domani, Mbappé, impegnato contro la Juventus, potrebbe a sua volta raggiungere il tragua - facebook.com Vai su Facebook

Terme De Montel e Monticello, relax di lusso a Milano e dintorni: spa, vasche scenografiche e stanze del ghiaccio, quanto costa una giornata per staccare dal caos - Alle Terme De Montel a Milano un'intera giornata di relax costa 109 euro, ma si possono scegliere pacchetti diversi: come quello che consente di stare cinque ore all'interno per 89 euro oppure il ... leggo.it scrive

Terme De Montel e Monticello, relax di lusso a Milano e dintorni: spa, vasche scenografiche e stanze del ghiaccio, quanto costa una giornata per staccare dal caos - De Montel nel cuore di Milano e Monticello nel verde della Brianza: due soluzioni per trascorrere una giornata nel lusso delle terme e staccare per qualche ora dal caos e dalla vita quotidiana della ... Come scrive leggo.it