La giornalista Sabrina Pisu racconta la vita e l' opera della fotografa Letizia Battaglia

Al Palazzo del Monte di Pietà, martedì 28 ottobre, prende il via il ciclo di incontri di approfondimento collegati alla grande mostra fotografica "Letizia battaglia. L'opera: 1970-2020" ospite fino all'11 gennaio 2026 del Museo San Domenico. Il primo appuntamento, intitolato "Letizia Battaglia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

