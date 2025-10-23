La giornalista Sabrina Pisu racconta la vita e l' opera della fotografa Letizia Battaglia
Al Palazzo del Monte di Pietà, martedì 28 ottobre, prende il via il ciclo di incontri di approfondimento collegati alla grande mostra fotografica "Letizia battaglia. L'opera: 1970-2020" ospite fino all'11 gennaio 2026 del Museo San Domenico. Il primo appuntamento, intitolato "Letizia Battaglia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Questa sera a 100 Eventi con Sabrina Morea sarà ospite Valentina Petrini, giornalista e autrice tarantina tra le voci più riconosciute del panorama nazionale. Appuntamento alle 20:30 su Studio 100. Non mancare! ph: Maurizio Greco #Studio100 #100Ev - facebook.com Vai su Facebook