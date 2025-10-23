La genetista di Sempio | Il Dna sotto le unghie di Chiara è comparabile
C’è un foglietto sulla scena del crimine del delitto di Garlasco. Sembra uno di quei foglietti quadrati, che si tenevano vicino al telefono fisso per prendere appunti. E il dettaglio insolito è che questo foglietto è immacolato in superficie: non si sa se sia macchiato sotto, ma il mobiletto e il telefono stesso sono imbrattati del sangue di Chiara Poggi. Lo segnala “ Chi l’ha visto? ”, per cercare di capire se quel pezzo di carta sia stato repertato e se possa contenere elementi utili. Il documento dell’estorsione. Tra le “carte” su Garlasco proposte dalla trasmissione di Rai 3, ci sono state ieri due lettere inedite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
