‘La Gabbia’ viaggio nell’anima di chi lotta contro i propri demoni

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quelle immagini, tutte rigorosamente in bianco e nero, sono un pugno nello stomaco. C’è la disperazione di chi ha lottato (e continua a lottare) contro i propri demoni. C’è l’inquietudine di chi vive una vita che è un mare in tempesta. Quei volti ritratti da Dino Morri per l’ultimo progetto del fotografo riminese, restituiscono tutto il dolore di chi combatte contro le dipendenze e si aggrappa disperato alla vita. Scatti che sono squarci sull’anima. Dopo il successo ottenuto qualche mese fa con la mostra al Museo della Città Il muro giallo, con cui ha raccontato uno dei luoghi più iconici di Rimini, la ‘palata’ al porto, e il progetto per il festival teatrale Voci dell’anima, Morri torna protagonista con una nuova esposizione personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘La Gabbia’, viaggio nell’anima di chi lotta contro i propri demoni

