La furia di Sigfrido Ranucci | Siete degli ipocriti lo state armando!

Nel cuore delle istituzioni europee, a Strasburgo, si è tenuta una conferenza stampa di grande rilievo che ha visto protagonista il noto giornalista Sigfrido Ranucci, volto storico della trasmissione di inchiesta Report. In collegamento da remoto, Ranucci ha espresso una forte preoccupazione riguardo a un presunto uso strumentale del Garante della privacy italiano nei confronti della trasmissione. Le sue parole denunciano un clima in cui, nonostante la solidarietà bipartisan di cui gode, emergerebbero dinamiche di pressione politica volte a “punire” il programma televisivo e a lanciare un segnale esemplare a tutte le trasmissioni investigative del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La furia di Sigfrido Ranucci: “Siete degli ipocriti, lo state armando!”

