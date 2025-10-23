La forza di una donna la puntata di sabato sarà diversa | Mediaset prepara una sorpresa

Sabato pomeriggio diverso dal solito per i fan di “La forza di una donna”, la soap turca che continua a dominare la fascia pomeridiana di Canale 5. Mediaset ha deciso di modificare la formula dell’appuntamento del weekend, introducendo un piccolo ma significativo cambiamento che potrebbe trasformarsi in una gradita sorpresa per gli spettatori. La puntata di sabato 25 ottobre, infatti, non sarà come le altre: avrà un formato speciale e qualche minuto extra dedicato a una delle scene più attese della stagione. Secondo le anticipazioni, l’episodio andrà in onda alle 14:30, come di consueto, ma sarà più lungo e con una struttura diversa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

