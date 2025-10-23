Grande festa ieri pomeriggio a Pieve a Nievole per l’inaugurazione della nuova struttura del centro Maic, per la disabilità e la riabilitazione dei più giovani. I 10 ambulatori per l’ età evolutiva, diretti dalla dottoressa Giorgia Baradel, corredati da 2.000 metri quadrati di terreno adiacente che sarà a breve attrezzato, sono stati dedicati agli oltre 700 ragazzi fino ai 18 anni d’età, che presentano la necessità di riabilitazione ambulatoriale specializzata nei disturbi neurologici e psichiatrici. Da disabilità cognitive a motorie o psicologiche ma anche temporanee e che hanno necessità di una struttura che li segua per un periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fondazione MAiC. Cresce il polo riabilitativo