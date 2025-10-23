La Fondazione MAiC Cresce il polo riabilitativo
Grande festa ieri pomeriggio a Pieve a Nievole per l’inaugurazione della nuova struttura del centro Maic, per la disabilità e la riabilitazione dei più giovani. I 10 ambulatori per l’ età evolutiva, diretti dalla dottoressa Giorgia Baradel, corredati da 2.000 metri quadrati di terreno adiacente che sarà a breve attrezzato, sono stati dedicati agli oltre 700 ragazzi fino ai 18 anni d’età, che presentano la necessità di riabilitazione ambulatoriale specializzata nei disturbi neurologici e psichiatrici. Da disabilità cognitive a motorie o psicologiche ma anche temporanee e che hanno necessità di una struttura che li segua per un periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Per la prima volta la MAiC Music Academy si esibirà oltre i confini di Pistoia e per farlo sceglie Chiesina Uzzanese! Domenica 5 ottobre 2025 - ore 17:00 Centro Civico “Il Fiore” Vieni anche tu al concerto! Ogni nota suonata si trasformerà in aiuto concreto: - facebook.com Vai su Facebook
Cresce il Polo aerospaziale. Via libera alla convenzione per il suo potenziamento - Approvato dalla giunta comunale l’accordo con la Regione per gli interventi straordinari di manutenzione: opere per oltre 2,2 milioni, in campo anche Università e Fondazione. Scrive ilrestodelcarlino.it
Primo CdA per Fondazione Polo Nazionale Dimensione Subacquea - Si è tenuta oggi presso il Centro di Supporto e Sperimentazione della Marina Militare di La Spezia la prima riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione del Polo Nazionale della ... Riporta ansa.it
Fondazione Polo Nazionale Dimensione Subacquea, la presidente Pinotti: "Centro di eccellenza per ricerca e innovazione" - Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, governance e obiettivi La Fondazione, costituita il 21 maggio scorso dai Soci Fondatori Ministero della Difesa e Difesa Servizi S. Riporta tgcom24.mediaset.it