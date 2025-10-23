La Fiorentina si tira fuori | Non a queste condizioni Lo spettro di un altro esilio

Non a queste condizioni. I nodi che attanagliano il progetto di restyling dello stadio Franchi, venuti al pettine dopo il mea culpa della sindaca Funaro sui ritardi dei lavori, hanno innescato la reazione (anche piuttosto piccata) della Fiorentina. Il club lo dice in maniera esplicita: così la Fiorentina non ci sta più. E si tira fuori. "Alla luce degli ultimi elementi forniti, come già comunicato al Comune, le condizioni per un eventuale coinvolgimento della Fiorentina nel progetto dovranno essere nuovamente valutate", tuona in una nota la società guidata da Rocco Commisso. Una conclusione che per la Fiorentina è inevitabile dato che il "club non può che esprimere malcontento e sorpresa vista la disponibilità mostrata da sempre". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fiorentina si tira fuori: "Non a queste condizioni". Lo spettro di un altro esilio

