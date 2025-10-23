La Fiorentina si riscatta in Conference e batte 3-0 il Rapid

A Vienna gara decisa dalle reti di Ndour, Dzeko e Gudmundsson. VIENNA (AUSTRIA) - C'è una Fiorentina, che è ultima in Serie A e non ha mai vinto, e poi ce n'è un'altra, che brilla in Europa: due su due in Conference per i viola, che rasserenano per qualche giorno l'ambiente sconfiggendo 3-0, in tras. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina si riscatta in Conference e batte 3-0 il Rapid

