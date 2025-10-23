La Fiorentina si riscatta in Conference e batte 3-0 il Rapid

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vienna gara decisa dalle reti di Ndour, Dzeko e Gudmundsson. VIENNA (AUSTRIA) - C'è una Fiorentina, che è ultima in Serie A e non ha mai vinto, e poi ce n'è un'altra, che brilla in Europa: due su due in Conference per i viola, che rasserenano per qualche giorno l'ambiente sconfiggendo 3-0, in tras. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la fiorentina si riscatta in conference e batte 3 0 il rapid

© Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina si riscatta in Conference e batte 3-0 il Rapid

Altri contenuti sullo stesso argomento

fiorentina riscatta conference batteLa Fiorentina si riscatta in Conference e batte 3-0 il Rapid - C'è una Fiorentina, che è ultima in Serie A e non ha mai vinto, e poi ce n'è un'altra, che brilla in Europa: due su due i ... Scrive italpress.com

fiorentina riscatta conference batteLa Fiorentina si rialza in Conference, 3-0 al Rapid - 0 il Rapid a Vienna, grazie ai gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson, e prosegue a punteggio pieno il suo cammino in Conference League. Segnala ansa.it

fiorentina riscatta conference batteLa Fiorentina ritrova il sorriso in Conference: 3-0 al Rapid e primo posto nel girone - Uscita europea convincente della squadra di Pioli, che grazie alle reti di Ndour, Dzeko e Gudmundsson, si aggiudica la vittoria e va a punteggio pieno al primo posto del girone unico ... Secondo firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Riscatta Conference Batte