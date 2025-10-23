La Fiorentina ritrova il sorriso in Conference | 3-0 al Rapid e primo posto nel girone

Firenzetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bella e convincente come ancora non si era vista. La Fiorentina rialza la testa in Europa vincendo con un netto 3-0 sul Rapid Vienna all'Allianz Stadium che ridà fiducia a una squadra reduce da settimane difficili in campionato. Una prestazione solida, corale, in cui i viola hanno mostrato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

