La finanza secondo Micheli
Il ridotto del teatro comunale di Ferrara “Claudio Abbado” oggi alle 17,30 spiterà la presentazione del libro “ Il capitalista riluttante ” di Francesco Micheli, finanziere e mecenate, presidente dell’associazione Ferrara Musica, con la moderazione e l’introduzione di Francesca Colombo, direttrice generale e culturale di Bam, biblioteca degli alberi di Milano, e la partecipazione di Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, e Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione Estense. L’ingresso è libero. Braccio destro di Eugenio Cefis, sodale e rivale di Enrico Cuccia, a stretto contatto con Carlo De Benedetti e Raul Gardini, commensale di Roberto Calvi, in barca con Gianni Agnelli e Marco Tronchetti, socio dissociato di Armani, Francesco Micheli è sempre stato nel cuore del potere economico italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La storia di Francesco Micheli, il «capitalista riluttante»: «Da scrutatore Totip ai grandi della finanza, oggi l'ascensore sociale è fermo. L'idea più sorprendente? Fastweb» - L'imprenditore, finanziere e mecenate, creatore di start up «quando nessuno le chiamava così»: all'inizio è stato anche venditore di tappetti, prima di approdare in Borsa e diventare uno dei nomi di p ... corrieredibologna.corriere.it scrive
