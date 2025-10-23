La figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger contro i suoi genitori | Narcisisti inaffidabili e tossicodipendenti

«Narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti». Così Ireland Baldwin descrive i suoi genitori Alec Baldwin e Kim Basinger, entrambi noti attori statunitensi. E lo fa alla vigilia del suo trentesimo compleanno scrivendo un post sul blog Substack, dal titolo « 30, Flirty, and Surviving ». Modella americana, classe 1995, racconta della sua infanzia solitaria, rivelando come sia « cresciuta senza due genitori in casa e senza fratelli a cui rivolgersi». E, spiega Ireland Baldwin, «questo peso era causato dalla necessità di continuare a portare i miei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti, di cui pensavo di aver bisogno nella mia vita». 🔗 Leggi su Open.online

