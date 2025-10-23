La fidanzata di Sinner entra in famiglia | cosa è successo a Vienna

Il debutto vincente di Jannik Sinner all' Atp 500 di Vienna contro il tedesco Daniel Altmaier che ha surclassato con un netto 6-0, 6-2 è stato reso ancora più felice dalla presenza della sua famiglia (padre e madre) ma anche della fidanzata Laila Hasanovic, la 24enne modella danese che ha osservato dagli spalti la prova del suo Jannik ma non da sola come accaduto in altre occasioni. Una prima volta assoluta. A dimostrare che ormai il fidanzamento tra i due è più che ufficiale visto che dura già da alcuni mesi, per la prima volta la Hasanovic ha assistito all'incontro nel box riservato ai genitori del numero due del mondo, la madre Siglinde e il padre Hanspeter, con una sorta di "ingresso ufficiale" nella famiglia Sinner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La fidanzata di Sinner entra "in famiglia": cosa è successo a Vienna

