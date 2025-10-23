La Fenice Group | l’edilizia del futuro passa da innovazione e sostenibilità

Nicola Gabella, titolare di La Fenice Group, racconta la filosofia di un’azienda giovane e dinamica che ha saputo trasformare le sfide del settore edilizio in opportunità di crescita. Dalla digitalizzazione dei processi al Conto Termico, passando per la formazione del team e la collaborazione con Fiditalia, l’azieda con sede a Teverola (Ce) si posiziona oggi come una delle realtà più proiettate verso l’efficienza energetica e l’edilizia sostenibile in Italia. Negli ultimi anni il comparto edilizio ha vissuto una profonda trasformazione. Le nuove normative, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e la corsa alla transizione energetica hanno ridefinito ruoli e competenze. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - La Fenice Group: l’edilizia del futuro passa da innovazione e sostenibilità

Approfondisci con queste news

Fenice Group City Home Team - facebook.com Vai su Facebook

Ferragni, i conti in rosso di Fenice e TBS Crew: 5,7 milioni. «Un anno di pausa per ripensare il futuro» - TBS Crew e Fenice hanno chiuso il 2024 con una perdita rispettivamente di 2,3 milioni e 3,4 milioni, «coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa ... corriere.it scrive

Fenice Srl: tensioni in assemblea per il bilancio e il futuro della società di Chiara Ferragni - La situazione di Fenice Srl, azienda legata all’influencer Chiara Ferragni, è al centro di accesi dibattiti durante l’assemblea dei soci, dove sono emerse tensioni significative tra l’amministratore ... gaeta.it scrive

Fenice in crisi: perdite milionarie per Chiara Ferragni, il futuro è incerto - Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Fenice, la società che gestisce il brand Chiara Ferragni. Riporta msn.com