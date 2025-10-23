La ex fidanzata di Francesco Rana del GF | Guadagnavo più di te e dovevo pulirti casa sei un maschilista

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabrina, ex fidanzata di Francesco Rana del Grande Fratello, attacca il concorrente dopo che lui aveva commentato con leggerezza le ragioni della loro separazione. Parole che la giovane non ha gradito e che l’hanno spinta a replicare con toni duri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

