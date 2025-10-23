La donna sequestrata in casa per 5 anni dalla coinquilina e il compagno | costretta a bere detersivo pesava 50 kg

Segregata in casa per cinque anni e costretta a subire torture quotidiane. Una storia terrificante che arriva dalla cittadina di Saint-Molf, nella Loira Atlantica, in Francia. Una donna di 45 anni è stata liberata dopo essere stata tenuta prigioniera nel garage di un'abitazione dalla sua. 🔗 Leggi su Today.it

