La dipendente molestata dal capo è precaria | per i giudici il danno è minore

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il danno morale, per una donna che ha subito molestie sessuali dal suo capo, dipende dal suo stipendio: quello della vittima, non del molestatore. Lo stabilisce la sentenza di una Corte d'appello italiana che farà discutere.  Quindi, se a denunciare le aggressioni è una manager in carriera, potrà. 🔗 Leggi su Today.it

