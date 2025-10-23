La dipendente molestata dal capo è precaria | per i giudici il danno è minore
Il danno morale, per una donna che ha subito molestie sessuali dal suo capo, dipende dal suo stipendio: quello della vittima, non del molestatore. Lo stabilisce la sentenza di una Corte d'appello italiana che farà discutere. Quindi, se a denunciare le aggressioni è una manager in carriera, potrà. 🔗 Leggi su Today.it
