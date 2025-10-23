La dipendente molestata dal capo è precaria allora il danno è minore | solo 9 euro per ogni giorno di avances

Today.it | 23 ott 2025

Il danno morale, per una donna che ha subito molestie sessuali dal suo capo, dipende dal suo stipendio: quello della vittima, non del molestatore. Lo stabilisce la sentenza di una Corte d'appello italiana che farà discutere.  Quindi, se a denunciare le aggressioni è una manager in carriera, potrà. 🔗 Leggi su Today.it

