La difesa di Andrea Sempio sullo scontrino contestato | È suo Ma le celle telefoniche lo collocano a Garlasco

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Quello scontrino è di Andrea. Improprio definirlo alibi, all’epoca non era nemmeno indagato». È questa la posizione del team legale di Sempio, come spiegata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, succeduto a Massimo Lovati. È ciò che continua a ripetere anche lo stesso Sempio, come ha fatto in una lunga intervista a Chi l’ha visto? andata in onda ieri sera ma registrata lunedì. Quando, cioè, non era ancora filtrata dagli ambienti investigativi la notizia di un presunto nuovo testimone in grado di smontare la sua ricostruzione, che lo vedrebbe a Vigevano nelle ore in cui Chiara Poggi è stata uccisa. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

difesa andrea sempio scontrinoDelitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: “Lo scontrino del parcheggio ha pochissimo valore” - La notizia che un supertestimone avrebbe smontato l’alibi di Andrea Sempio, ovvero lo scontrino del parcheggio che dimostrava la presenza di Sempio a Vigevano nella mattinata in cui si è consumato il ... tpi.it scrive

difesa andrea sempio scontrinoGarlasco, la difesa di Sempio: "Lo scontrino suo". E assume la super-genetista - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Da iltempo.it

“Quello scontrino è mio”: Andrea Sempio si difende davanti alle telecamere di Chi l’ha visto - Indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio torna a parlare davanti alle telecamere di “Chi l’ha visto? Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Difesa Andrea Sempio Scontrino