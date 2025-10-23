La difesa di Andrea Sempio sullo scontrino contestato | È suo Ma le celle telefoniche lo collocano a Garlasco

«Quello scontrino è di Andrea. Improprio definirlo alibi, all’epoca non era nemmeno indagato». È questa la posizione del team legale di Sempio, come spiegata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, succeduto a Massimo Lovati. È ciò che continua a ripetere anche lo stesso Sempio, come ha fatto in una lunga intervista a Chi l’ha visto? andata in onda ieri sera ma registrata lunedì. Quando, cioè, non era ancora filtrata dagli ambienti investigativi la notizia di un presunto nuovo testimone in grado di smontare la sua ricostruzione, che lo vedrebbe a Vigevano nelle ore in cui Chiara Poggi è stata uccisa. 🔗 Leggi su Open.online