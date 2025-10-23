La Dia esegue un sequestro di beni del valore di 1 milione di euro ad un esponente del clan Attanasio
La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro, emesso, ai sensi della normativa antimafia, dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale etneo nei confronti di un uomo ritenuto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
