La Cronoscalata 2026 si farà la sindaca di Montefiascone | Il Comune contribuirà anche economicamente

Viterbotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cronoscalata Lago-Montefiascone torna nel 2026, dopo che l'edizione di quest'anno è saltata, non senza polemiche. La manifestazione è già stata messa a calendario, durante un incontro tra il presidente e il direttore dell'Automobile Club di Viterbo, Sandro Zucchi e Lino Rocchi, e la sindaca. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cronoscalata 2026 Far224 Sindaca