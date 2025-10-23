La Cronoscalata 2026 si farà la sindaca di Montefiascone | Il Comune contribuirà anche economicamente
La Cronoscalata Lago-Montefiascone torna nel 2026, dopo che l'edizione di quest'anno è saltata, non senza polemiche. La manifestazione è già stata messa a calendario, durante un incontro tra il presidente e il direttore dell'Automobile Club di Viterbo, Sandro Zucchi e Lino Rocchi, e la sindaca. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
CRONOSCALATA DEL VESUVIO Domenica 19 ottobre 2025 a Torre del Greco Presso Mulini Meridionali Marzoli Via Calastro. ?Organizzazione del team giunigor del presidente Giuseppe Bottino . 130 partecipanti Ci sarà il VILLAGGIO B.B - facebook.com Vai su Facebook