La crisi nera di Volkswagen e cosa c’entra la Cina

Non ha ancora alzato bandiera bianca, perché arrendersi in maniera così esplicita equivarrebbe a trasformare, almeno agli occhi dell’opinione pubblica mondiale, la vecchia “locomotiva d’Europa” nella nuova malata del continente. In Germania nessuno vuole accendere i riflettori sui venti di tempesta che stanno travolgendo Volkswagen, simbolo perfetto di una crisi economica diffusa che sembrerebbe ormai aver intaccato alla radice l’imbattibile, solido ed efficiente “modello tedesco”. Certo, non siamo di fronte a un Paese del terzo mondo o sull’orlo della bancarotta. La sensazione, tuttavia, è che a Berlino siano più interessati a investire denari in rafforzamenti militari vari anziché ridare ossigeno ai propri campioni nazionali, scossi da tensioni internazionali e nazionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La crisi nera di Volkswagen (e cosa c’entra la Cina)

Argomenti simili trattati di recente

Anche il #Rapid è in crisi nera. Cosa è rimasto della squadra di 2 anni fa @SimBarg #RapidWien #ConferenceLeague - X Vai su X

NOTTE DA INCUBO AL CERAVOLO Pigliacelli SUPERMAN con 3 parate clamorose Iemmello: rigore SBAGLIATO che grida vendetta 0 vittorie in 8 giornate... È CRISI NERA! Il Catanzaro affonda contro il Padova (0-1). Le pagelle di Aurelio Fulciniti - facebook.com Vai su Facebook

Guerra dei chip, Volkswagen costretta a sospendere produzione della Golf a Wolfsburg - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra dei chip, Volkswagen costretta a sospendere produzione della Golf a Wolfsburg ... Segnala tg24.sky.it

Volkswagen sospenderà la produzione di Golf e Tiguan/ Bild: “La colpa è la crisi dei chip Nexperia” - Volkswagen sospenderà a produzione di Golf e Tiguan: la causa potrebbe essere legata alla controversia sui chip Nexperia ... Scrive ilsussidiario.net

Nexperia, tutto sulla crisi tra Paesi Bassi e Cina: che succede a Volkswagen e Mercedes? - I Paesi Bassi e la Cina stanno cercando di gestire la crisi bilaterale legata al controllo dell'azienda di microchip Nexperia. startmag.it scrive