La Corte internazionale di giustizia | Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas facilitare gli aiuti a Gaza | La replica | Decisione vergognosa

La Jihad islamica: "Accettiamo integralmente l'intesa di Sharm". L'Idf: "Consegnate le bare di due ostaggi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Corte internazionale di giustizia: "Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas, facilitare gli aiuti a Gaza" | La replica: "Decisione vergognosa"

