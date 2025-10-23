La corsa dell’AI Generativa | dal 6% al 30% in due anni La nuova geografia del potere digitale

Nel 2023 la Generative AI era una curiosità per addetti ai lavori, confinata a laboratori e startup. Nel 2025 è un’infrastruttura di sistema, distribuita in banche, studi legali, media company, ospedali, manifatture e istituzioni pubbliche. In appena due anni, la penetrazione globale è passata da un 6% marginale a un 30% medio, con punte oltre il 70% nei settori più digitalizzati. Questa crescita verticale non rappresenta solo una tendenza tecnologica, ma un cambio di fase dell’economia cognitiva. L’intelligenza non è più un attributo umano, ma una risorsa industriale replicabile, misurabile, scalabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

