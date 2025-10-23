' La cooperazione di consumo a Ferrara' | incontro pubblico sul modello territoriale

L’associazione Centro Ricerche Documentazione e Studi Economico Sociali organizza - per sabato 25, dalle 10 alle 12.30 nella Sala della Musica del Chiostro San Paolo in via Boccaleone - l’incontro ‘La Cooperazione di consumo a Ferrara: un patrimonio attuale. Radici e futuro di una realtà. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

