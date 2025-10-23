La confessione dell' attrice accende i riflettori su un disturbo dell’apprendimento che trasforma il gesto di scrivere in uno sforzo ma che può essere corretto con percorsi mirati e precoci

«H o sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso, ma la conferma è arrivata solo due anni fa». Con queste parole, Laura Chiatti ha scelto di raccontarsi su Instagram, rompendo quel riserbo che da sempre la contraddistingue. L’attrice ha rivelato di convivere con ADHD, dislessia e disgrafia. Un disturbo, quest’ultimo, che non riguarda solo i bambini e che – come lei stessa ha sottolineato – non è un “trend”, ma « un peso invisibile» che richiede impegno, comprensione e supporto quotidiano. A Montepulciano “Maestri Fuori Classe”, VIII festival sull’apprendimento continuo X Leggi anche › Annie Lennox scopre di avere l’ADHD a 70 anni: una diagnosi tardiva che definisce un “superpotere” Cos’è la disgrafia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

