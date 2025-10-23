La colpa imperdonabile di Sinner traditore di una patria di odiatori

C'è un momento preciso in cui molti italiani smettono di amare i propri eroi, ed è quando lo diventano davvero. Jannik Sinner, il ragazzo che gioca a tennis come fosse un'equazione di fisica quantistica, ha deciso di saltare la Coppa Davis per preservarsi dopo una stagione da numero uno morale e numero due reale. Tanto è bastato perché, da Bruno Vespa al Codacons passando per un nutrito drappello di odiatori, si aprisse la caccia al traditore della patria. Vespa crede che l'identità nazionale sia incompatibile col bilinguismo. Il conduttore di Porta a porta, supremo custode del galateo patriottico, con un tweet (e se nel farli non sbagliasse i nomi non sarebbe disdicevole) gli ha rimproverato di non essere abbastanza italiano.

