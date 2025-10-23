La coda di 3I ATLAS ora punta nella direzione opposta | cos'è successo
Le osservazioni condotte con il Nordic Optical Telescope installato alle Canarie hanno mostrato che la coda di 3IATLAS adesso punta nella direzione opposta rispetto al Sole, mentre a luglio e ad agosto risultava essere una anti-coda rivolta verso la stella. Cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
