La coda di 3I ATLAS ora punta nella direzione opposta | cos'è successo

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le osservazioni condotte con il Nordic Optical Telescope installato alle Canarie hanno mostrato che la coda di 3IATLAS adesso punta nella direzione opposta rispetto al Sole, mentre a luglio e ad agosto risultava essere una anti-coda rivolta verso la stella. Cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

