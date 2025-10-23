La classifica delle città turistiche di Puglia | è boom per borghi e località di mare

Più turisti nelle città pugliesi. Il bilancio dell'estate è positivo. Promosse quasi tutte le località turistiche, che vedono un incremento di arrivi e presenze.

57mila arrivi, Nardò scala la classifica delle 20 destinazioni top di Puglia - La novità è certificata dall'approfondimento scientifico realizzato dall'Osservatorio Turistico

Cinquasette mila arrivi, Nardò scala la classifica delle 20 destinazioni Top di Puglia - Nardò scala la classifica delle 20 principali destinazioni turistiche pugliesi, passando nel corso dell'ultimo anno dalla ventesima alla

Turismo, l'analisi del Sole24Ore: è Bari la regina d'Italia, lecce al quarto posto. La classifica - L'estate 2025 sta conoscendo una certa flessione dal punto di vista turistico, tra calo di vacanzieri italiani e lidi deserti o quasi.