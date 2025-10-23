La città di Halloween Magia e folclore al Monte

Monte San Savino diventa la città di Halloween per tre giornate tra mistero, folclore, tradizione e magia. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre è in programma la seconda edizione della festa di "Samhain" che, rievocando l’antico capodanno celtico come passaggio dalla luce dell’estate al buio dell’inverno, animerà il centro storico del borgo della Valdichiana con oltre cinquanta iniziative per tutte le età. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie con il patrocinio del comune di Monte San Savino e nasce con la volontà di far rivivere le autentiche origini del giorno di halloween attraverso scenografie immersive, intrattenimento, contest a premi, flash mob, gastronomia e mercatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città di Halloween . Magia e folclore al Monte

