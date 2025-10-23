La Cig stabilisce che Israele deve facilitare l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza
La Corte internazionale di giustizia (Cig), il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha stabilito che Israele ha l’obbligo, in base al diritto internazionale, di facilitare l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
