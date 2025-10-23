La casa vandalizzata e incendiata solidarietà a Ferrandelli dal Sim Carabinieri
La segreteria provinciale del Sim Carabinieri di Palermo esprime “la più ferma solidarietà all’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, e di condanna a qualsiasi atto di intimidazione che, mira a ostacolare o demotivare la sua azione istituzionale a favore della cultura della legalità e della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
