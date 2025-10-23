La casa popolare devastata e incendiata a Borgo Nuovo | La Regione finanzierà il ripristino dell' appartamento
“Siamo qui per affermare la presenza delle istituzioni al fianco delle persone del quartiere che indirettamente hanno subito questa forma di violenza. Stanzieremo le somme necessarie per il ripristino dell’appartamento affinché possa, nel più breve tempo possibile, essere assegnato dal Comune di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Le tensioni per la casa popolare, poi la telefonata dei vicini. L'assessore Fabrizio Ferrandelli racconta la notte di terrore - facebook.com Vai su Facebook
Occupa la casa popolare abusivamente e la distrugge a colpi di mazza, salta l'assegnazione a una famiglia https://ift.tt/oU6jKGz - X Vai su X
La casa popolare devastata e incendiata a Borgo Nuovo: “La Regione finanzierà il ripristino dell’appartamento” - “Siamo qui per affermare la presenza delle istituzioni al fianco delle persone del quartiere che indirettamente hanno subito questa forma di violenza. Riporta mondopalermo.it