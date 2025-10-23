La Casa Bianca critica Israele sul piano di annessione della Cisgiordania
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha criticato Israele dopo il voto della Knesset che apre la strada all’annessione della Cisgiordania. Una mossa che secondo Washington rischia di compromettere il piano di tregua elaborato da Donald Trump per porre fine al conflitto a Gaza. «Il presidente aveva reso chiaro che non possiamo supportare questa ora ora. Pensiamo che possa essere una minaccia per l’accordo di pace», ha detto il segretario di Stato ai giornalisti prima di lasciare Israele. Insieme a Rubio, questa settimana Trump aveva inviato in Israele il consigliere Jared Kushner, l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff e il vicepresidente JD Vance, con l’obiettivo di puntellare l’accordo di tregua facendo pressioni sul governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Ucraina La nuova svolta della Casa Bianca. Trump conferma, nessun vertice con Putin, e da Washington arrivano provvedimenti contro i colossi petroliferi russi. Ma "no" all'invio a Kiev di missili a lungo raggio. Anche Zelensky a Bruxelles per il Consiglio Ue. - facebook.com Vai su Facebook
La conversazione tra la portavoce della Casa Bianca e un giornalista del’ HuffPost segnata da un proverbiale “mammat” tua madre! In risposta ad una domanda fondata e con un senso. La stampa come nemico, l’ennesimo che Trump si sceglie - X Vai su X
Gaza, la Casa Bianca teme che Netanyahuun possa far fallire il cessate il fuoco - Trump invia delegazione di alto livello composta dal vicepresidente JD Vance, dall’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e dal genero del presidente, Jared Kushner ... msn.com scrive
Donald Trump furioso dopo il mancato Nobel per la Pace 2025, l'accusa della Casa Bianca al Comitato norvegese - Delusione per Donald Trump, che non ha vinto il Nobel per la Pace 2025: la Casa Bianca critica il Comitato che “ha anteposto la politica alla pace” ... Da virgilio.it
Il vicepresidente Usa Vance in Israele, la Casa Bianca presidia la tregua. Coloni contro cristiani - Continuano le violenze dei coloni dove si svolge la raccolta delle olive in Cisgiordania. Come scrive msn.com