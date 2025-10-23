la casa bianca critica israele sul piano di annessione della cisgiordania

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha criticato Israele dopo il voto della Knesset che apre la strada all’annessione della Cisgiordania. Una mossa che secondo Washington rischia di compromettere il piano di tregua elaborato da Donald Trump per porre fine al conflitto a Gaza. «Il presidente aveva reso chiaro che non possiamo supportare questa ora ora. Pensiamo che possa essere una minaccia per l’accordo di pace», ha detto il segretario di Stato ai giornalisti prima di lasciare Israele. Insieme a Rubio, questa settimana Trump aveva inviato in Israele il consigliere Jared Kushner, l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff e il vicepresidente JD Vance, con l’obiettivo di puntellare l’accordo di tregua facendo pressioni sul governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Lettera43.it

