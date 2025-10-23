La Casa Bianca come Versailles | la sala da ballo di Trump è un progetto faraonico da 300 milioni di dollari

Quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 ottobre 2025 – Il presidente Donald Trump non bada certo a spese quando si tratta di sfarzo. Il suo ultimo progetto ne è l’ennesima prova: una ballroom da 300 milioni di dollari sorgerà al posto dell’Ala Est della Casa Bianca, un’area storica tradizionalmente riservata alle First Lady. Le critiche non si sono fatte attendere. Del resto, il Paese è in ginocchio per una crisi finanziaria sempre più grave, e il governo è in shutdown a causa della mancata approvazione della leggi di spesa federale. Trump, però, rassicura: nessun fondo pubblico sarà utilizzato per la realizzazione del progetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la casa bianca come versailles la sala da ballo di trump 232 un progetto faraonico da 300 milioni di dollari

© Quotidiano.net - La Casa Bianca come Versailles: la sala da ballo di Trump è un progetto faraonico da 300 milioni di dollari

News recenti che potrebbero piacerti

casa bianca versailles salaLa Casa Bianca come Versailles: la sala da ballo di Trump è un progetto faraonico da 300 milioni di dollari - Il suo ultimo progetto ne è l’ennesima prova: una ballroom da 300 milioni di dollari sorgerà al po ... Lo riporta msn.com

casa bianca versailles salaCasa Bianca, ruspe in azione per l'ultimo capriccio di Trump: una sala da ballo per mille persone - Un progetto da 250 milioni di dollari, finanziata dallo stesso presidente e diversi donatori Durante la sua ultima campagna elettorale si è visto più volte Donald Trump dimenarsi e ancheggiare sul pal ... Segnala msn.com

casa bianca versailles salaUsa, lavori alla Casa Bianca per la sala da ballo voluta da Trump: è polemica - Nonostante la promessa del tycoon che l'operazione, del valore di oltre 250 milioni di dollari, non avrebbe “int ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Bianca Versailles Sala