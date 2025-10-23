La Casa Bianca come Versailles | la sala da ballo di Trump è un progetto faraonico da 300 milioni di dollari
Roma, 23 ottobre 2025 – Il presidente Donald Trump non bada certo a spese quando si tratta di sfarzo. Il suo ultimo progetto ne è l’ennesima prova: una ballroom da 300 milioni di dollari sorgerà al posto dell’Ala Est della Casa Bianca, un’area storica tradizionalmente riservata alle First Lady. Le critiche non si sono fatte attendere. Del resto, il Paese è in ginocchio per una crisi finanziaria sempre più grave, e il governo è in shutdown a causa della mancata approvazione della leggi di spesa federale. Trump, però, rassicura: nessun fondo pubblico sarà utilizzato per la realizzazione del progetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
