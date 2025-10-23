La carognata di spedire in carcere Sarkozy

Evidente carognata spedire in carcere l’ex presidente francese Sark. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La carognata di spedire in carcere Sarkozy

News recenti che potrebbero piacerti

La carognata di spedire in carcere Sarkozy - Ai moraleggiatori sfugge l’abnormità del giudiziario che si fa politica, e dire che le lezioni sono molte. Secondo ilfoglio.it

Sarkozy andrà in carcere: condannato a 5 anni per il caso dei soldi di Gheddafi. “Ma nessuna prova di corruzione” - Parigi, 25 settembre 2025 – Sarkozy, primo capo di Stato francese condannato dalla giustizia (nel 2024 per il caso Bismuth), è tornato in tribunale giovedì 25 settembre per la sentenza relativa al ... Lo riporta quotidiano.net

Sarkozy andrà in carcere: 5 anni per fondi elettorali ricevuti da Gheddafi. L'ex presidente: «In prigione a testa alta, sono innocente» - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e condannato a 5 anni di carcere al termine del processo a suo carico di finanziamento illecito, da ... Da ilgazzettino.it