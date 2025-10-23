Cosa succede quando si mettono insieme due capi di forte tendenza? Il risultato non può che essere strepitoso. Ed è quello che è successo nel caso di questo outfit con mini mantella e pantaloni harem avvistato nello street style delle ultime sfilate di Parigi. In questi casi non c’è bisogno di molto altro per dare vita a un look vincente, perché i due pezzi protagonisti parlano da soli. Di accessori ne servono davvero pochi. E così questa combo moda ricca di fascino ci piace ancora di più. Ma non solo. Senza dubbio è anche una formula strategica perché, cambiando solo due o tre pezzi, può essere perfetta anche per la sera, oltre che per il giorno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La cappa si accorcia e i pantaloni sfoggiano una silhouette harem in un connubio che affascina