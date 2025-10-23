La campagna d' inverno di Putin è militare e negoziale

Dalla notte di mercoledì, la Russia ha lanciato un attacco combinato di missili e droni contro tutto il territorio dell'Ucraina. Ha colpito la capitale, Kyiv, e altre città, fra le quali Kharkiv, d.

La campagna d'inverno di Putin è militare e negoziale - Il capo del Cremlino ha una certezza: quello che non può ottenere con la guerra, può ottenerlo sul campo dei negoziati dal quale vuole escludere l'Ucraina ... Secondo ilfoglio.it

UCRAINA: Putin vuole sfruttare inverno per dare nuovo slancio a guerra - Il presidente russo, Vladimir Putin, sta cercando aggressivamente di prevenire ulteriori perdite in Ucraina bombardando le infrastrutture critiche e di scongiurare l'agitazione interna ... Riporta milanofinanza.it