La buona notizia | bimbo nasce in ambulanza del 118
Una storia commovente e straordinaria arriva da Frosinone, dove nella notte scorsa un bambino è venuto alla luce a bordo di un'ambulanza del 118. Grazie alla prontezza e al coraggio della mamma e alla professionalità dell'equipe sanitaria, il piccolo è nato sano e salvo, regalando un momento di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
