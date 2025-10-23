La bretella Giostra-Annunziata costruita male e mai attivata il Pd | A che punto sono i lavori?

La progettazione è stata ultimata ma i lavori sulla rampa autostradale Giostra-Annunziata non sono ancora partiti. Lo segnala il consigliere Alessandro Russo in un'interrogazione rivolta al Comune per conoscere lo stato di avanzamento del tanto atteso intervento. La rampa, completata nel 2009. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Alessandro Russo: “Com’è finita con la rampa tra gli svincoli Giostra e Annunziata?” - Che fine hanno fatto i lavori per la bretella, mai entrata in funzione, che dallo svincolo di Giostra avrebbe dovuto portare direttamente alla galleria San Jachiddu, facendo sì che le auto no ... Da letteraemme.it