La bretella Giostra-Annunziata costruita male e mai attivata il Pd | A che punto sono i lavori?

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La progettazione è stata ultimata ma i lavori sulla rampa autostradale Giostra-Annunziata non sono ancora partiti. Lo segnala il consigliere Alessandro Russo in un'interrogazione rivolta al Comune per conoscere lo stato di avanzamento del tanto atteso intervento. La rampa, completata nel 2009. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

