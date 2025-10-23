La Bollicina dell’Anno è un Franciacorta che mette tutti d’accordo

Gamberorosso.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il Nature ’21 la piccola azienda Bosio di Corte Franca firma un capolavoro di equilibrio e personalità, premiato e riconosciuto come simbolo di eleganza territoriale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

