La Bollicina dell’Anno è un Franciacorta che mette tutti d’accordo

Con il Nature ’21 la piccola azienda Bosio di Corte Franca firma un capolavoro di equilibrio e personalità, premiato e riconosciuto come simbolo di eleganza territoriale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Siamo orgogliosi di condividere il riconoscimento ottenuto dalla Cantina Bosio , premiata con la "Bollicina dell'anno" al Nature 2021 del Gambero Rosso! Questo riconoscimento testimonia l'eccellenza e la dedizione che caratterizzano le nostre realtà produttiv

Gambero Rosso, «Bollicina dell'anno» al Franciacorta Nature 2021 Bosio

Un grande Franciacorta è la migliore Bollicina dell'Anno premiata con i Tre Bicchieri da Gambero Rosso - Il premio Bollicina dell'Anno quest'anno ci conduce a Erbusco – una delle unità vocazionali più pregiate della Franciacorta – e rappresenta plasticamente una discreta serie di temi attualissimi.

All'Expo si brinderà con le bollicine della Franciacorta - Il Consorzio "Official Sparkling Wine": due corner dedicati all'interno del sito ed eventi anche per far conoscere ai visitatori la qualità delle "bollicine" e il territorio

Bollicine e Franciacorta - Arriva l'estate e con lei la voglia di stare insieme, magari con un calice di vino spumante a donare gioia e spunti di conversazione