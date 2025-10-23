La bimba scrive una lettera a Dio per avere un cane | qualcuno ha risposto

Nel Regno Unito, una bambina di otto anni ha scritto una lettera a Dio per chiedere un secondo cane. Sei mesi dopo, alla famiglia è stata recapitata una misteriosa risposta firmata da un anonimo “amico di Dio”. La storia, condivisa online dalla madre, ha commosso il web e scatenato le ipotesi su chi si possa celare dietro il tenero messaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

