La Bild | Inter e Milan in corsa per Kim a gennaio

Torna forte l’interesse dell’ Inter nei confronti di Kim Min Jae, difensore del Bayern Monaco che piace da tempo ai nerazzurri. Il club di viale della Liberazione dovrà operare in difesa la prossima estate e il coreano è uno degli obiettivi più importanti sul taccuino dei dirigenti. A confermarlo è Tobi Altschaffl, giornalista tedesco, in un podcast per la Bild. Calciomercato Inter su Kim. «Min Jae Kim si fa sempre notare: è molto motivato, anche se è solo una riserva. E ora circola una voce: l’Inter e il Milan sarebbero interessati a Min Jae Kim. È vero o no? È vero — e questa è una buona notizia per il Bayern Monaco» Leggi anche: Kim ai margini del progetto Bayern, il Milan potrebbe ripensarci a gennaio Non è la prima volta che il nome di Kim Min Jae viene accostato all’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Bild: “Inter e Milan in corsa per Kim a gennaio”

