La Bild conferma | Inter e Milan in corsa per Kim

Torna forte l’interesse dell’ Inter nei confronti di Kim Min Jae, difensore del Bayern Monaco che piace da tempo ai nerazzurri. Il club di viale della Liberazione dovrà operare in difesa la prossima estate e il coreano è uno degli obiettivi più importanti sul taccuino dei dirigenti. A confermarlo è Tobi Altschaffl, giornalista tedesco, in un podcast per la Bild. Calciomercato Inter su Kim. «Min Jae Kim si fa sempre notare: è molto motivato, anche se è solo una riserva. E ora circola una voce: l’Inter e il Milan sarebbero interessati a Min Jae Kim. È vero o no? È vero — e questa è una buona notizia per il Bayern Monaco» Leggi anche: Kim ai margini del progetto Bayern, il Milan potrebbe ripensarci a gennaio Non è la prima volta che il nome di Kim Min Jae viene accostato all’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Bild conferma: “Inter e Milan in corsa per Kim”

Altre letture consigliate

Kumho Tire conferma la propria eccellenza tecnologica ottenendo un risultato di prestigio nei test 2025 di Auto Bild - facebook.com Vai su Facebook

Kumho Tire conquista il podio nei test di Auto Bild: il WinterCraft WP52+ tra i migliori pneumatici invernali del 2025 - News - http://Automoto.it - X Vai su X

La Bild conferma: “Inter e Milan in corsa per Kim” - Kim è ai margini del progetto dle Bayern ma secondo la Bild Milan e Inter potrebbero provarci nel mercato di gennaio ... Segnala ilnapolista.it

Bild - Inter e Milan fanno sul serio per Kim - Inter e Milan sono al lavoro già da tempo per provare a regalare a Cristian Chivu e Massimiliano Allegri un difensore di ruolo, un marcatore puro, che ... Scrive calciomercato.com

Bild – Mercato, tutto vero: l’Inter è concreta su Kim! Ha disponibilità economica e quindi… - Torna forte l'interesse dell'Inter nei confronti di Kim Min Jae, difensore del Bayern Monaco che piace da tempo ai nerazzurri ... Si legge su msn.com