La bellezza è una cura

È stato firmato lo scorso 17 ottobre un accordo di Collaborazione con cui Unhate Foundation, realtà presieduta da Alessandro Benetton e sostenuta da Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma, supporterà il progetto Art4Mind della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irc. Un nuovo modello di cura psichiatrica attraverso l’uso di arte e cultura come strumenti di terapia integrata: è questo l’ambizioso obiettivo del progetto, patrocinato dalla Regione Lazio, che nasce dall’incontro del prof. Gabriele Sani, direttore della Uoc di Psichiatria del Policlinico Gemelli di Roma con Unhate Foundation, realtà fortemente impegnata nel contrasto all’odio e al disagio sociale tra i giovani “under 30”, attraverso l’arte e lo sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

