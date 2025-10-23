La bassista Sammarelli lascia i Verdena | scelta molto difficile
LA DECISIONE. La musicista ha informato i fan via social. Dal 1996 era parte del trio: «Sento il bisogno di andare avanti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
