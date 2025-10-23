La Baraonda non ci sta | Giocare è uno sbaglio Ora ci fermiamo un po’

di Alessandro Benigni PISTOIA "Ci prendiamo un periodo di riflessione". A parlare, dopo giorni di dolore e silenzio, è la Baraonda Biancorossa, il gruppo organizzato dei supporter del Pistoia Basket 2000: quarantesette di loro erano a bordo del pullman a cui domenica sera è stato teso l’agguato a colpi di sassi e pietre nel quale ha perso la vita uno dei due autisti a bordo, Raffaele Marianella. "Dopo i fatti di domenica ci sentiamo di dire qualche parola partendo proprio da quei momenti – ripercorrono i tifosi biancorossi in una nota –. Al rientro da Rieti siamo stati vittime di un’azione vile e infame: crediamo che nessun altro termine possa essere usato per descrivere il lancio di due massi sul parabrezza di un pullman che viaggiava ad alta velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

