La banda di ladri che ruba bagagli in aeroporto incastrata da telecamere e gps
Una banda di tre persone ha agito indisturbata commettendo una serie di furti ai danni di viaggiatori in transito nell'aeroporto di Fiumicino e in strutture ricettive limitrofe. Colpi che hanno fatto scattare diverse denunce tra cui quella di un medico di origine greca, derubato dei propri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Fiumicino, fermata banda di ladri in aeroporto: rubavano ai turisti - La Polizia di Frontiera ha smantellato un gruppo responsabile di furti seriali ai danni di viaggiatori nello scalo romano. Segnala romadailynews.it
Bagagli rubati a Termini: un gps porta al covo segreto. Sgominata banda di ladri - L'indagine lampo della polizia ferroviaria ha portato alla scoperta del deposito criminale. Si legge su romatoday.it
Termini, furti di bagagli sui treni dell'Alta velocità: scoperto il covo della banda in via Napoleone III. Sette arresti - Operazione della polizia ferroviaria dopo la denuncia di una passeggera alla quale era stato rubato il trolley durante la sosta a Roma. Segnala msn.com