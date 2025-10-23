La banda di ladri che ruba bagagli in aeroporto incastrata da telecamere e gps

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di tre persone ha agito indisturbata commettendo una serie di furti ai danni di viaggiatori in transito nell'aeroporto di Fiumicino e in strutture ricettive limitrofe. Colpi che hanno fatto scattare diverse denunce tra cui quella di un medico di origine greca, derubato dei propri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

