La banda di ladri che ruba bagagli in aeroporto incastrata da telecamere e gps

Una banda di tre persone ha agito indisturbata commettendo una serie di furti ai danni di viaggiatori in transito nell'aeroporto di Fiumicino e in strutture ricettive limitrofe. Colpi che hanno fatto scattare diverse denunce tra cui quella di un medico di origine greca, derubato dei propri. 🔗 Leggi su Romatoday.it